Kitajska preizkuša trpežnost opeke za gradnjo baze na Luni

Peking, 16. novembra - Kitajska je v petek zvečer v vesolje poslala vzorce opeke iz materialov, ki spominjajo na lunina tla, da bi preučila, ali so dovolj trpežne za gradnjo baze na Luni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajska poskuse izvaja s ciljem, da bi do leta 2030 na Luno poslala astronavte in do leta 2035 tam zgradila stalno bazo.