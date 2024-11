Pri hrvaškem otoku Premuda nasedel katamaran

Zadar, 16. novembra - Pri hrvaškem otoku Premuda je v petek zvečer nasedel katamaran, na katerem je bilo 70 potnikov. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo so potnike s katamarana premestili na potniško ladjo, ki je plula v bližini, nato pa so jih izkrcali na otoku Silba, kjer jih je pregledal zdravnik.