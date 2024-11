Igralci Kosova zapustili tekmo v Bukarešti pred zadnjim žvižgom

Bukarešta, 16. novembra - Tekmo nogometne lige narodov med Romunijo in Kosovom v Bukarešti so v petek prekinili in je niso odigrali do konca. Gostujoči igralci Kosova so zapustili igrišče v 93. minuti sodnikovega dodatka, potem ko naj bi navijači na tribunah začeli skandirati "Srbija, Srbija", kar naj bi bilo videti kot provokacija romunskih navijačev, poroča dpa.