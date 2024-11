Komik Conan O'Brien prvič v vlogi voditelja podelitve oskarjev

Los Angeles, 16. novembra - Komik in nekdanji televizijski voditelj Conan O'Brien se bo prvič preizkusil tudi v vlogi voditelja podelitve oskarjev. Kot so v petek sporočili organizatorji podelitve, bo O'Brien prihodnje leto vodil 97. podelitev oskarjev in bo tako nasledil komika Jimmyja Kimmla, ki je podelitev oskarjev vodil že štirikrat.