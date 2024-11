Pogrešajo mladoletnico iz Žirov

Žiri, 16. novembra - Svojci pogrešajo 17-letno Anjo Slemenšek Urankar iz Žirov. Nazadnje je bila opažena v petek okoli 11.50 na območju Poljanske ceste v Ljubljani. Pogrešana je suhe postave, visoka okoli 160 centimetrov, dolgih svetlih las do sredine hrbta.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je bila pogrešana oblečena v črne hlače, ki so v predelu kolen mrežaste, volnen bel pulover, svetlo bundo in obuta v bele superge z višjim podplatom, pri sebi je imela večjo žensko črno torbico.

Po podatkih policije je domačim v petek okoli 14. ure dejala, da se z avtobusom pelje iz Ljubljane proti domu, vendar do doma ni prišla.

Ob tem na policiji vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, na telefon (04) 502 37 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.