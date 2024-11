Siliko in Dobovec znova uspešno, Sevničani do prve zmage

Ljubljana, 16. novembra - Nogometaši vrhniškega Silika so v devetem krogu 1. slovenske futsal lige doma z 9:1 premagali Dobrepolje. Dobovec je odpravil Mlinše s 5:2, na tretje mesto lestvice pa so se povzpeli igralci Bronx Škofij, ki so s 4:3 ugnali THE Nutrition Extrem. Oplast Kobarid je zabeležil peto letošnjo zmago, medtem ko je Sevnica prišla do prvih treh točk.