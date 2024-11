Cleveland še naprej ne pozna poraza

Cleveland, 16. novembra - Košarkarji Cleveland Cavaliers so sinoči v severnoameriški ligi NBA premagali Chicago Bulls s 144:126 in prišli še do 14. zmage zapovrstjo v začetku nove sezone. Še kot edina ekipa brez poraza kavalirji zasedajo vrh vzhodne konference. Denver Nuggets Vlatka Čančarja so na gostovanju v New Orleansu izgubili s 94:101.