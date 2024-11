Portugalci in Španci na zaključni turnir lige narodov

Ljubljana, 15. novembra - Nogometaši Portugalske in Španije so se po današnjem petem krogu lige narodov uvrstili na zaključni turnir najboljše osmerice. Portugalci so si zagotovili prvo mesto v skupini A1, potem ko so s 5:1 premagali Poljsko. Španija pa bo končala na vrhu skupine A4, potem ko je z 2:1 ugnala Dansko.