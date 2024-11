New York, 15. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzdol. Ameriške delnice so se v petek znižale, saj so trgovci razmišljali o počasnejši poti znižanja obrestnih mer po komentarjih predsednika Feda Jeroma Powella, poroča francoska tiskovna agencija AFP.