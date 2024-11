Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 11.)

Ljubljana, 15. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo Slovenija proizvodnjo novega električnega avtomobila twinga v slovenski tovarni Renault Revoz podprla z do 40 milijoni evrov. Poročale so tudi o tem, da je bilo letošnje leto v Sloveniji najtoplejše doslej, zaradi česar bi morale strokovnjakom goreti vse rdeče luči.