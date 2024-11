Ukrajina kritična do pogovora med Scholzem in Putinom

Kijev, 15. novembra - Ukrajina je današnji pogovor med nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom označila kot poskus popuščanja, ki ne prispeva k prizadevanjem za mir. V Kijevu so prepričani, da so potrebna konkretna in odločna dejanja, ki bi Putina prisilila k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.