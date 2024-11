Kobilšek na COP29: Kljub začetnim težavam pogajanja trenutno v polnem teku

Baku, 16. novembra - Kljub začetnim težavam in diplomatskim pretresom v zadnjih dneh so pogajanja na podnebni konferenci ZN v Bakuju (COP29) trenutno v polnem razmahu, je za STA povedala glavna slovenska podnebna pogajalka Tina Kobilšek. V prihodnjih dneh bo po njeni oceni ključen predvsem napredek na področjih financ in tudi blaženja podnebnih sprememb.