Ministrstvo za delo objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov

Ljubljana, 15. novembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2025. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk prebivalstva. Roka za prijavo sta 11. in 18. december, so sporočili z ministrstva.