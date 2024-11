Policisti opozarjajo na pojav lažnih QR kod za plačilo parkirnih na ljubljanskih parkiriščih

Ljubljana, 15. novembra - Policisti opozarjajo na sum goljufij, povezanih s plačilom parkirnin na območju Ljubljane. Neznani storilci so na parkomate Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice namestili nalepke z lažnimi QR kodami, kot obliko plačila parkirnine. Morebitne žrtve zlorabe naj o tem obvestijo policijo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.