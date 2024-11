Podlage za uveljavitev plačne reforme sprejete, sledi zahteven prehod v nov sistem

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 15. novembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so danes podpisali kolektivne pogodbe oz. anekse k pogodbam in dogovore, ki so podlaga za prenovo plačnega sistema. Podpise je prispevalo dovolj sindikatov, da bodo spremembe v plačnem sistemu s 1. januarjem lahko zaživele, zaposleni pa bodo postopno deležni višjih plač. Zdaj sledi zahteven prehod v nov sistem.