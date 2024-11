Tudi Fides podpisal aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike

Ljubljana, 15. novembra - V zdravniškem sindikatu Fides so sprejeli odločitev, da pristopijo k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Kljub temu pa večji del stavkovnih zahtev še naprej ostaja neuresničen in predmet nadaljnjih stavkovnih pogajanj, so sporočili. Stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki se je začela 15. januarja, se tako nadaljuje.