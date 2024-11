Podpise pod kolektivno pogodbo za javni sektor prispevalo 32 od skupno 46 sindikatov

Ljubljana, 15. novembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so danes podpisali kolektivne pogodbe oziroma anekse in dogovore, ki so podlaga za uveljavitev sprememb v plačnem sistemu s 1. januarjem. Podpise pod kolektivno pogodbo za javni sektor je prispevalo 32 od skupno 46 sindikatov, kar pomeni, da je zahtevani kvorum za uveljavitev pogodbe izpolnjen.