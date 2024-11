V Braziliji se začenja dvodnevni vrh G20

Rio de Janeiro, 18. novembra - Voditelji skupine 20 gospodarsko najpomembnejših držav G20 se bodo danes zbrali na vrhu v Rio de Janeiru, ki bo po napovedih minil v znamenju različnih stališč do vojn po svetu in bližajočega se mandata novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Predsedujoča Brazilija bo medtem predstavila t. i. zavezništvo za boj proti lakoti in revščini.