Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč s poudarkom na Viziji 0

Ljubljana, 17. novembra - Tretjo nedeljo v novembru zaznamujemo dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Pod sloganom Spominjajmo se, pomagajmo, ukrepajmo je poudarek na Viziji 0, s katero si pristojni prizadevajo za nič mrtvih in hudo poškodovanih na slovenskih cestah. Na Agenciji za varnost prometa so poudarili, da je veliko smrti in poškodb na cestah mogoče preprečiti.