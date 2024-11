V Hrvatinih najstnik brez izpita z mopedom povzročil prometno nesrečo

Ankaran, 15. novembra - Policisti so v četrtek okoli 21. ure v Hrvatinih ustavljali moped brez registrske tablice, na katerem so bile tri osebe, dve brez čelade. 15-letni voznik brez vozniškega dovoljenja se na znake policistov ni odzival in je vožnjo nadaljeval, nato pa trčil v avtobus, so sporočili s Policijske uprave Koper. Vsi trije so se poškodovali.