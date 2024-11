V Pivki v leto 2025 vstopajo z več investicijami

Pivka, 16. novembra - Na novembrski občinski seji so svetniki pivške občine potrdili rebalans letošnjega proračuna ter v prvi obravnavi tudi proračun za leto 2025, ko v Pivki načrtujejo obsežne investicije v komunalno, zeleno in infrastrukturno ureditev. Poleg tega načrtujejo tudi celovito obnovo dvorca Ravne, začenja pa se projekt vodooskrbe slovenske Istre in Krasa.