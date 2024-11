Policisti opravili poostren nadzor mednarodnih prevozov

Ljubljana, 15. novembra - Policisti so v četrtek po vsej državi izvedli poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov in blaga v cestnem prometu. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, so policisti in nadzorniki opravili nadzor 92 vozil, 88 tovornih in štiri avtobuse, ter pri tem ugotovili 50 kršitev.