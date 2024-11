Gradnja kampusa medicinske fakultete na Vrazovem trgu poteka po časovnem planu

Ljubljana, 15. novembra - Gradnja kampusa ljubljanske medicinske fakultete na Vrazovem trgu poteka po časovnem planu, je danes zagotovil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Kampus bo skupaj z drugimi projekti omogočil povečan vpis na študij medicine, zaradi sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost morajo gradnjo zaključiti do avgusta 2026.