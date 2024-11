Na protivladnem protestu v Torinu spopadi med študenti in policijo

Torino, 15. novembra - Na protivladnem in propalestinskem protestu v Torinu na severu Italije so danes izbruhnili spopadi med študenti in policijo. Zaradi eksplozije doma izdelane eksplozivne naprave na protestih je moralo pomoč v bolnišnici poiskati 15 policistov. Premierka Giorgia Meloni je izgrede obsodila, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.