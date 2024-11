V Cukrarni skupinska razstava domačih umetnikov v tehniki kolaža in montaže

Ljubljana, 15. novembra - V Cukrarni nocoj odpirajo razstavo Plastenja: Kolaž in asemblaž v sodobni slovenski umetnosti, na kateri se predstavlja okoli 30 umetnikov. Kot je za STA povedala kustosinja Mateja Podlesnik, so želeli razstaviti slikarske, pa tudi kiparske prakse v mediju kolaža in montaže umetnikov različnih generacij s posebnim poudarkom na mladih ustvarjalcih.