Tarča neprimernih objav na spletu tudi odvetnik, kar v odvetniški zbornici obsojajo

Ljubljana, 15. novembra - V Odvetniški zbornici Slovenije so bili obveščeni, da se je med objavami, ki v zadnjih dneh krožijo po spletu in katerih tarče so sodniki in državna tožilka, znašel tudi odvetnik. Zato so svojo obsodbo tovrstnih dejanj razširili tudi na njihovega člana in mu, tako kot ostalim, izrekli podporo.