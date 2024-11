Odbor DZ o omrežnini pri elektriki

Ljubljana, 18. novembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes razpravljal o novem sistemu obračunavanja omrežnine pri elektriki, ki je začel veljati 1. oktobra. Koalicija predlaga poziv regulatorju, naj izvajanje sistema do novih izračunov zamrzne, opozicijska NSi pa želi opozoriti na domnevno zavajanje in pozvati k odstopu od sistema.