V Srbiji so se spomnili žrtev nesreče v Novem Sadu

Novi Sad/Beograd, 15. novembra - V Novem Sadu je danes potekala akcija "Ustavi se Novi Sad", s katero so srbska opozicija in državljani obeležili 14 dni od smrti 14 ljudi, ki jih je pod seboj pokopal padli nadstrešek na mestni železniški postaji. Žrtev so se spomnili tudi v Beogradu. Premier Miloš Vučević je medtem izjavil, da v povezavi z nesrečo pričakuje nadaljnje odstope.