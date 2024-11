DeSUS: Nedopustno je, da želi država izkoristiti upokojence

Ljubljana, 15. novembra - V zunajparlamentarni stranki DeSUS so zgroženi nad predlogom vlade, s katerim želi po njihovem mnenju upokojencem zmanjšati pokojnine, ko z julijem 2025 uvaja obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini enega odstotka, ki ga bodo plačevali od neto pokojnin. Izrazili so podporo zvezi društev upokojencev in napovedali sprožitev ustavnega spora.