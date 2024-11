Nogometna tekma z Izraelom v Parizu minila brez večjih incidentov

Pariz, 15. novembra - Policija je med četrtkovo nogometno tekmo Lige narodov med reprezentancama Francija in Izraela aretirala 40 ljudi, je danes sporočil načelnik pariške policije Laurent Nunez. Po njegovi oceni so sicer za varnost pred, med in po tekmi, ki se je končala brez golov, zelo dobro poskrbeli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.