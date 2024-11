Podpisane kolektivne pogodbe za uveljavitev plačne reforme

Ljubljana, 15. novembra - Predstavniki vlade in večine sindikatov javnega sektorja so že podpisali kolektivne pogodbe za uveljavitev plačne reforme. Premier Robert Golob je podpis označil za zgodovinski podvig, tudi sindikalista Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek ga vidita kot velik dosežek. Število prisotnih sindikatov daje legitimnost podpisu dokumentov, meni premier.