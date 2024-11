Številni otroci dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom

Ljubljana, 15. novembra - Številne šole, vrtci in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi so današnji dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki spodbuja k spoštovanju in uživanju več lokalne slovenske hrane ter spominja na pomen zdravega prehranjevanja. S tem se končuje prvi teden slovenske hrane. Skupaj z otroki so danes zajtrkovali tudi številni funkcionarji.