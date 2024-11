Samozaposleni v kulturi opozorili na problem vračanja covidne pomoči

Ljubljana, 15. novembra - Sindikati Zasuk, Glosa in Mladi plus so na današnji novinarski konferenci pred parlamentom javno opozorili na težave, v katerih so se znašli številni samozaposleni v kulturi zaradi zahtevkov po vračanju prejete covidne pomoči. Sindikati ob tem zahtevajo odpis vseh dolgov in vračilo že plačanih izterjav ter revizijo in zamrznitev izterjav.