TSMC večmilijardna podpora za gradnjo tovarn v ZDA

Washington, 15. novembra - ZDA bodo tajvanskemu tehnološkemu velikanu TSMC namenile do 6,6 milijarde dolarjev neposrednih finančnih spodbud za gradnjo več tovarn v Združenih državah. Dogovor o državni podpori so podpisali danes, s čimer so pohiteli pred menjavo v Beli hiši, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.