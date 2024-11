Petrolove delnice po objavi rezultatov pridobile več kot štiri odstotke

Ljubljana, 15. novembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,57 odstotka. Za 4,29 odstotka so do 11.30 poskočile Petrolove delnice. Družba je danes poročala, da je devetmesečje sklenila z nižjimi prihodki in s skoraj tretjino višjim dobičkom. Vlagateljem so medtem najbolj zanimive Krkine delnice, ki so ostale na izhodišču.