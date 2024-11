V Izoli odprtje slikarske razstave Marka Jakšeta

Izola, 15. novembra - Izolska galerija Insula bo drevi odprla razstavo Blizu ... Preblizu ... slikarja Marka Jakšeta. Razstava bo na ogled do 28. decembra. Jakše je po besedah kuratorja Dejana Mehmedoviča v svojih slikah igrivo grotesken, hudomušen in provokativen, ko v pogledih in gestah med protagonisti svojih slik razgalja odnose.