Inovacijsko središče ORbITaLA za podporo alternativnim prehranskim mrežam

Maribor, 16. novembra - V Mariboru so ta teden odprli Inovacijsko središče ORbITaLA, ki deluje pod okriljem Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor. To bo po napovedih podpiralo razvoj alternativnih prehranskih mrež v Sloveniji, kot so zadruge in kooperative, ki povezujejo lokalne pridelovalce in porabnike.