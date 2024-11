V Hrastniku regijska terenska vaja Klor 2024

Hrastnik, 16. novembra - V Hrastniku bo danes potekala obsežna regijska terenska vaja zaščite in reševanja Klor 2024. Z njo želijo preveriti odzivnost in učinkovitost vseh služb ter pripravljenost Hrastničanov na nesrečo s klorom v tamkajšnji Tovarni kemičnih izdelkov (TKI). Simulacija nesreče jim bo omogočila izboljšanje varnosti in zaščite za občane.