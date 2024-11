V koprskem pristanišču septembra pretovorili četrtino več blaga

Ljubljana, 15. novembra - V koprskem pristanišču so septembra pretovorili 1,8 milijona ton blaga, kar je po podatkih statističnega urada za četrtino več kot septembra lani. V pristaniščih so našteli tudi za četrtino več potnikov, in sicer jih je bilo 23.500 potnikov. Medtem je bilo na cestnih mejnih prehodih manj tovornega prometa.