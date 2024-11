Na simpoziju o nasledstvu tudi opozorila o nerešenih vprašanjih

Ljubljana, 15. novembra - Pri uresničevanju sporazuma o nasledstvu iz leta 2001 ostajajo odprta pomembna vprašanja, ki lahko vzplamtijo v nov spor med naslednicami, so opozorili na današnjem simpoziju ob izidu knjige Nasledstvo v mednarodnem pravu: Razpad in nasledstvo po Jugoslaviji. Sodelujoči so se tudi strinjali, da bodo vprašanja nasledstva vplivala na širitev EU.