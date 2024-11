Na Hrvaškem aretirali zdravstvenega ministra Beroša, Plenković ga je že razrešil

Zagreb, 15. novembra - Hrvaška policija je davi med akcijo urada za boj proti proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) izvedla hišno preiskavo na domu ministra za zdravstvo Vilija Beroša in ga pridržala, pišejo hrvaški mediji. Premier Andrej Plenković je Beroša že razrešil z ministrske funkcije, so nato sporočili iz vlade.