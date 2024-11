Plačna reforma: Kolektivne pogodbe dejavnosti v javnem sektorju podpisali tudi sindikati iz drugega stebra

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 15. novembra - Na pogajanjih vlade in sindikatov v okviru drugega stebra, ki so vključevala državno upravo, se je najbolj zapletalo, a so po nekaj negotovosti do zadnjega dne tudi sindikati s tega področja podpisali kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter za dejavnost poklicnega gasilstva.