Zdravstveni delavci na Hrvaškem prekinili stavko

Zagreb, 15. novembra - Zdravstveni delavci na Hrvaškem so danes po štirih dneh prekinili stavko, potem ko so z ministrom za zdravstvo Vilijem Berošem in ministrom za delo Marinom Piletićem dosegli dogovor glede uredbe o plačnih koeficientih, je v izjavi za medije v četrtek zvečer sporočil predsednik sindikata Zajedno Krunoslav Kušec.