Dončić z Dallasom v Salt Lake Cityju nanizal četrti poraz

Salt Lake City, 15. novembra - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA tokrat gostoval pri eni najslabših ekip lige Utah Jazz in še na četrti tekmi zaporedoma doživel tesen poraz. Skupno je bil to za Dallas že sedmi poraz v sezoni ob petih zmagah. Gostitelji so slavili s 115:113 in prišli do komaj tretje zmage v sezoni.