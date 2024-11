ZN v tesnobnem pričakovanju nastopa nove Trumpove vlade

pripravil Robi Poredoš

New York, 15. novembra - Mednarodni diplomati na sedežu ZN s tesnobo pričakujejo zamenjavo ameriške vlade in prihod nove veleposlanice Elise Stefanik, ki je znana po zahtevah o ukinitvi ameriškega financiranja svetovne organizacije in brezkompromisni podpori Izraelu, pravijo diplomati v New Yorku, ki ne želijo biti imenovani.