Trump izbral Kennedyja za bodočega zdravstvenega ministra

New York, 15. novembra - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek sporočil, da bo na položaj ministra za zdravje in socialo postavil Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki je najbolj znan po širjenju teorij zarot o cepivih. Trump je predstavil še imeni ministrov za veterane in notranje zadeve, poročajo ameriški mediji.