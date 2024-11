Torino, 14. novembra - Čeprav je imel Danil Medvedjev večji motiv kot Jannik Sinner, Italijana, prvega tenisača sveta, to ni motilo, da ne bi Rusa na zadnji tekmi skupine Ilie Nastase zaključnega turnirja najboljših igralcev v Torinu premagal. In to zanesljivo, v dveh nizih, ki sta se končala z izidom 6:3 in 6:4.