Plačna reforma: Z vstopom v prenovljen plačni sistem vrsta sprememb

pripravila Tatjana Žnidaršič in Domen Anderle

Ljubljana, 15. novembra - Z vstopom v prenovljeni plačni sistem se v javnem sektorju s 1. januarjem 2025 obeta vrsta sprememb. Predvideni so postopni dvigi plač in med drugim spremembe pri nagrajevanju in napredovanju, določen je način usklajevanja plač z inflacijo.