Slovenija predala predsedovanje Strategiji EU za alpsko regijo Avstriji in Lihtenštajnu

Brdo pri Kranju, 14. novembra - Slovenija je z današnjim 9. letnim forumom na Brdu pri Kranju zaključila drugo predsedovanje Strategiji EU za alpsko regijo (EUSALP). Predsedovanje prevzemata Avstrija in Lihtenštajn. Predstavniki vseh treh držav so izpostavili podobne ključne izzive alpske regije in možnosti njihovega reševanja.