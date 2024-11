Na Kitajskem vladno-gospodarska delegacija s področja kmetijstva

Ljubljana, 14. novembra - Na Kitajskem se z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić mudi 17 slovenskih podjetij iz sektorjev prehrane, vinarstva, kmetijske mehanizacije in naravne kozmetike. Med drugim so obiskali sejem ProWine in se udeležili poslovnega foruma, so sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in ministrstva za kmetijstvo.